Лидер "Батьківщина" Юлия заявляет, что по возвращении в Украину Надежду Савченко надо было год психологически реабилитировать.

Об этом она сказала журналистам, передает со ссылкой на .

"Надежда Савченко - это моя личная глубокая боль. Хорошо помню, как вся Украина и демократические страны мира смотрели с восхищением на настоящего Героя Украины... Когда совместными усилиям Надежда получила свободу, то перед ее глазами были все дороги, которые она могла выбрать, чтобы пройти путь становления политической нации", - сказала она.

"Мне очень жаль, что так трагически это все сегодня завершилось", - заявила .

Экс-премьер рассказала, что вчера не голосовала за представление на Савченко, потому что "была в командировке в другой стране".

"Если бы была, голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала за арест. Можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами и после этого принимать решение судом", - продолжила .

"Меня спрашивают, если бы сегодня снова все повторилось сначала, стала бы я лично в защиту Надежды Савченко? Мы не могли тогда знать, какая будет политика Нади после возвращения. Я бы шаг в шаг повторила бы то, что тогда делала.

Но единственная ошибка, которую в том числе допустила наша команда, нам надо было после того, как Надежда вернулась домой, пережив колоссальные стрессы, надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Это было бы единственно правильное решение. Минимум год. А она, думая что из стали, из тюрьмы - сразу на поле политического боя", - заявила нардеп.

Надежла Савченко была первой в списке партии "Батьківщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду в ноябре 2014-го. В декабре 2016-го ее исключили из фракции. Перед этим она встретилась в Минске с вожаками ДНР и ЛНР Александром и Игорем Плотницким.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира