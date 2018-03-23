В пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что он подписал Консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором отмечено увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более 620 млн долларов, сообщает УНН .

"Я не собираюсь делать это снова", - добавил президент США.

Кроме этого, в рамках соглашения Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь.

Как сообщал svodka.net ранее, Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США, не смогла ответить на вопрос о сроках отправки противотанковых комплексов Javelin в Украину. Еще в конце января специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

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