Лидеры государств-членов Евросоюза готовы высылать российских дипломатов в знак солидарности и поддержки премьеру Великобритании Терезе Мэй, которая заявила о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает со ссылкой на The Guardian.

После встречи на высшем уровне в Брюсселе, где обсуждали ответ на атаку нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона, лидеры ЕС в полной мере поддержали премьер-министра, выпустив заявление, в котором говорилось, что "очень вероятно, Россия несет ответственность" за отравления Скрипаля и его дочери".

Дональд Туск, президент Европейского совета отметил в своем Twitter после встречи, что все лидеры согласились с тем, что ответственность России за набег очень вероятна.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

Как отмечает издание, Европейский Союз отозвал своего посла из Москвы в связи с "делом Скрипаля" в четверг вечером.

Сейчас соответствующее решение рассматривают Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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