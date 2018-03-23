В ходе встречи министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана с бывшими заложниками боевиков, лицами, освобожденными из российских тюрем, а также членами семей удерживаемых и пропавших без вести украинцев, шла речь об ужесточении антироссийских санкций и освобождении остальных заложников. Встреча проходила сегодня в Киеве Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Бывшие заложники и семьи пленников обратились к Франции с просьбой усилить давление на РФ для освобождения всех украинцев, ужесточить санкции до полного освобождения Донбасса и Крыма, не признавать сфальсифицированные выборы (об этом говорили лидеры крымских татар Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз). Смогли из первых уст донести информацию о пытках в плену, подняли вопрос освобождения наших военных, говорили о журналистах Асеева и Сущенко (удерживаемый боевиками донецкий журналист Станислав Асеев и журналист "Укринформа" Роман Сущенко, арестованный в России. – ), – рассказала Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1661229607298179 Она добавила, что матери пропавших без вести просят Украину и Францию в ходе переговоров в нормандском формате "жестче" поднимать этот вопрос, а также добиться допуска представителей Международного комитета Красного Креста и других международных миссий к поиску пропавших.Освобожденный в декабре 2017 года донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский сообщил, что поднимал на встрече вопрос об освобождении Асеева."Это была действительно очень эмоциональная и очень важная встреча. Я снова поднял вопрос освобождения Стаса Асеева. Надо постоянно напоминать международному сообществу о наших пленных и заложников на оккупированных территориях и в России", – написал он на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2120639218172271&id=100006786396350 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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