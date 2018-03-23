|Глава МИД Франции встретился с бывшими заложниками и семьями украинцев, удерживаемых в России и ОРДЛО
|23.03.2018 21:25
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1661229607298179
Она добавила, что матери пропавших без вести просят Украину и Францию в ходе переговоров в нормандском формате "жестче" поднимать этот вопрос, а также добиться допуска представителей Международного комитета Красного Креста и других международных миссий к поиску пропавших.Освобожденный в декабре 2017 года донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский сообщил, что поднимал на встрече вопрос об освобождении Асеева."Это была действительно очень эмоциональная и очень важная встреча. Я снова поднял вопрос освобождения Стаса Асеева. Надо постоянно напоминать международному сообществу о наших пленных и заложников на оккупированных территориях и в России", – написал он на своей странице в Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2120639218172271&id=100006786396350
27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.
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