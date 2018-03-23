Депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.

Об этом сообщается в рассылке пресс-службы Представительства Европейского Союза в Украине, передает со ссылкой на .

В частности, 22 марта, делегация Европарламента Парламентского комитета ассоциации между ЕС и Украиной в сотрудничестве с Европейской Комиссией провели мероприятие, посвященное подведению итогов борьбы против коррупции в Украине.

По результатам встречи парламентарии Дариуш Росати (Европейская народная партия; Польша), Ребекка Хармс (Зеленые/Европейский свободный альянс; Германия) и Михаэль Ґаллер (Европейская народная партия; Германия) сделали такое заявление:

"Сегодняшнее мероприятие подтвердило, что институции ЕС вместе продолжают уделять значительное внимание успешной борьбе против коррупции в Украине... Борьба против коррупции происходит не только через создания соответствующих органов, но и также через богатый спектр отраслевых действий, которые значительно способствуют уменьшению возможности для коррупции во многих сферах. Важную роль для достижения этой цели играют реформы в энергетическом секторе, приватизация государственных предприятий, децентрализация или новые механизмы осуществления государственных закупок", говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС рассказали, что их беспокоит высокая вероятность того, что создание Высшего антикоррупционного суда - дискуссии вокруг которого идут уже много месяцев - продлится еще минимум год.

"К сожалению, мы видим значительное сопротивление. Невыполнение всех требований приводит к значительным убыткам для Украины. Например, отсутствие эффективной системы проверки электронных деклараций состояния стала одной из причин отказа выделить последний транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 600 миллионов евро", - уточнили они.

Депутаты Европарламента считают, что все ответственные органы власти должны быть решительными и вместе бороться против коррупции.

Напомним, как сообщалось ранее, в ЕС считают, что реформам в Украине не хватает решительности. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза уже обсуждали поддержку реформ в Украине.

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