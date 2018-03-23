Главу Деснянской райгосадминистрации Киева Геннадия Заболотного
НАБУ подозревает в недостовернных данных в декларации касательно
земельного участка и корпоративных прав его жены на сумму более 2
млн грн. НАБУ подозревает Заболотного в декларировании
недостоверной информации Фото: desn.gov.ua Заболотный на
момент совершения преступления занимал должность председателя
Березовской райгосадминистрации Одесской области. Его подозревают в
совершении преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной
информации) Уголовного кодекса Украины."По данным следствия,
чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную
декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно
земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а
также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн
грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно
отчуждены в ее пользу в 2015 году", – собщили в НАБУ.Факт нарушения
закона "О предотвращении коррупции" также подтвердило Нацагентство
по вопросам предотвращения коррупции, отметили в бюро.Детективы
НАБУ считают, что чиновник хотел скрыть значительную часть своего
состояния. При этом расследование они ведут с декабря 2016 года.
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