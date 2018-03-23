Стало известно, что регулярные занятия спортом влияют и на состояние кожи, сообщает newsyou

Также медики напоминают, что спорт улучшает работу сердца и сосудов, дыхательной системы, сжигает излишки жира, нормализует гормональный фон и приводит мышцы в тонус, становимся сильнее и пластичнек. Но не так давно специалисты добавили, что спорт влияет и на состяние кожи. Они именно узнали происходит этот процесс и разложили все по полочкам:

Выведение токсинов

Активное потоотделение во время занятий спортом способствует выведению токсинов из организма и это способ является лучшей детоксикацией. Кроме этого, пот препятствует появлению угрей. А больше только человек потеет при интенсивных кардионагрузках.

Но, нужно отметить, что при долгом контакте с кожей пот провоцирует появление сыпи и загрязнение пор. Перед походом в зал необходимо удалять все косметические средства с лица, а после тренинга рекомендуется принимать душ.

Снижение уровня стресса

Стресс - основная причина лишнего веса. А психосоматика утверждает, что излишнее волнение и постоянное бытие в состоянии беспокойства провоцируют болезни, и ухудшение состояния кожи. а ведь именнор спорт является одним из самых эффективных способов в борьбе с негативными эмоциями. Во-первых, потому что он дает возможность выплеснуть энергию. Во-вторых, осознание того, что вы совершили что-то полезное лично для себя, повышает самооценку. И в-третьих, самый крепкий сон наступает после тренировок.

Улучшение работы сосудов

В глобальном смысле, регулярные упражнения нормализуют искренний ритм. В более углубленном варианте, во время физических нагрузок работа происходит не только над мышцами, но и над самыми тонкими сосудами — капиллярами. Они находятся прямо под поверхностью кожи, и именно они доставляют кислород и питательные вещества к внешним покровам тела, обеспечивая постоянное снабжение кожи необходимыми элементами.

Сохранение молодости

Коллаген и эластин - необходимые для упругости кожи, которые, синтезируются в теле человека самостоятельно. Но уже после 25 лет способность клеток кожи к обновлению и поддержанию формы ослабевают. А во время занятий спортом коллаген и эластин также вырабатываются, причем в больших количествах.

Избавление от мешков под глазами

Отечность и темный цвет кожи под глазами - результат застоя лимфы и токсинов в организме. Спорт позволяет избавиться от этих проблем, поскольку метаболизм разгоняется, а лишняя жидкость выводится из тела с потом.

Таким образом, физические нагрузки необходимы не только для поддержания фигуры, но и для улучшения состояния кожи, приобретения здорового цвета лица и избавления от черных точек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира