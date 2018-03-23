Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан Украину призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Хан призвал Украину создать антикоррупционный суд Фото: EPA Еврокомиссар призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии."Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ (Международный валютный фонд. – ). Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами, и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается", – отметил Хан.В то же время он сказал, что НАБУ делает очень важную работу в очень сложных обстоятельствах.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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