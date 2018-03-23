Одновременное освобождение и взятие под стражу народного депутата Надежды Савченко в одном судебном решении является "юридическим крючкотворством". Об этом в комментарии журналистам сегодня после завершения судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз, пердае корреспондент .

"Решение не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности, которая есть. Вы заметили, что судья согласился с нами, что она задержана была незаконно ... Освободить ее в зале суда из-под стражи и тут же вторым предложением - "взять ее под стражу". Это юридическое крючкотворство, называется. Ничего другого. То есть он ее освободил из-под стражи и взял под стражу двумя предложениями", - сказал Чевгуз.

Как сообщал Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.

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