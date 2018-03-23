|Китай не боится торговой войны с США! (Жэньминь жибао (издание ЦК КПК))
|23.03.2018 22:04
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23 марта, «Жэньминь жибао» онлайн -- Администрация Дональда Трампа объявила о введении пошлин на товары из Китая в размере $60 млрд., китайско-американская торговая война может вспыхнуть в любое время?! Корреспондент Центрального телевидения Китая в Северной Америке, ведущий CGTN Ван Гуань в своих репортажах «привел счета» между КНР и США. На этом фоне появляются вопросы: справедливо ли приписывать Китаю стоимость за «промежуточные продукты» компонентов, собранных в КНР? Справедливо ли пользоваться недорогими услугами аутсорсинга в Китае, а затем предъявлять обвинения в адрес КНР? Почему Вашингтон не говорит об активном сальдо США в сфере услуг с КНР? Почему США придерживаются «идеологии Холодной войны», не ослабляют контроль в области высоких технологий для устранения дефицита?
1. Первое место в мире по активному сальдо в сфере услуг
Согласно сообщению, несмотря на то, что в 2016 году торговый дефицит США с КНР составил $347 млрд., в сфере услуг зафиксировано положительное сальдо c Китаем в размере $37 млрд., это самый большой показатель в мире в индустрии услуг. Между странами идет торговля как товарами, например, одеждой, головными уборами, мобильными телефонами, самолетами, так и услугами, например, в туризме, образовании и сфере прав на интеллектуальную собственность. Согласно статистике Министерства коммерции КНР, в 2016 году китайские туристы в среднем на человека потратили $13 тыс., что намного больше их расходов в других странах. Что касается образования, в 2016 году около 300 тыс. китайских студентов в США создали доход для этой страны в размере $15.9 млрд.
2. При устранении 44% промежуточных продуктов пассивный торговый баланс США с Китаем сократится наполовину
Во внешней торговле Китая большую долю составляет обрабатывающая торговля, запчасти, которые импортируются из других стран, обрабатываются в Китае, затем вновь экспортируются в разные страны мира. Объем китайского экспорта «промежуточных продуктов» американских товаров достигает 44%. Если устранить стоимость этих «промежуточных продуктов», то пассивный торговый баланс США с КНР сократится наполовину.
3. США – крупнейший выгодополучатель в глобальной производственной цепочке
США используют мировую производственную цепочку и получают выгоду от промышленной модернизации. В 2017 году стоимость производственной отрасли в США достигла исторически высокого уровня, потому что американские компании разместили сегменты с высокой добавочной стоимостью, а именно разработки и маркетинг в авиакосмической сфере, вооружении и программном обеспечении, в США. А сегменты с низкой добавочной стоимостью, как обработку и сборку, перенесли в другие страны, в том числе и в Китай. Согласно данным, опубликованным в прошлом году Оксфордским университетом, между четырех индустрий с самым быстрым ростом стоимости производства, на первом месте – компьютерная и электронная продукция, на втором – транспортное оборудование, на четвертом – машиностроение, это три наиболее быстро растущие индустрии КНР, откуда и импортируются соответствующие товары.
4. 88% рабочих мест в США автоматизированы, а не заменены Китаем
Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в «похищении» рабочих мест, однако, согласно статистическим данным агентства «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на Государственный университет Бал (Ball State University), штат Индиана США, потеря 88% рабочих мест в производстве произошла в результате автоматизации и механизации. С 2010 по 2015 годы, с ростом импорта в производстве из Китая в США, показатели занятости только увеличиваются.
5. Американцы, покупая китайские товары, ежегодно экономят $850 на семью
По данным Экономического исследовательского центра Оксфорда, при покупке китайских товаров американские семьи экономят около $850 в год.
6. «Менталитет Холодной войны» и контроль в сфере высоких технологий увеличивают пассивное сальдо
Корреспондент Центрального телевидения Китая Ван Гуань использовал доклад американского Фонда Карнеги за международный мир, в котором говорится, что если США снизят уровень экспортного контроля по отношению к Китаю до уровня Франции, то дефицит торгового баланса может быть сокращен на 34%, а если до уровня Бразилии, то на 24%.
7. Китай не боится торговой войны
Китай является первым экспортным рынком для США по соевым бобам и самолетам. Кроме этого, КНР является вторым экспортным рынком для США по автомобилям, интегральным схемам и хлопку. За прошлые 10 лет темп роста американского экспорта в мир составлял лишь 4%, аналогичный китайский показатель был на уровне 11%. Китай фигурирует в тройке крупнейших экспортных рынок для 33 американских штатов, находится в первой пятерке для 13 штатов. США все больше становятся зависимыми от КНР. Пекин может снизить закупки или ввести торговые барьеры в вышеупомянутых сферах, принять контрмеры. Кроме этого, Китай инвестировал в 425 из 535 районов США. КНР не хочет торговой войны, но и не боится ее.Источник - .
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