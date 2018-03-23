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Евродепутат Хармс возмущена медленным продвижением рассмотрения законопроекта об антикоррупционном суде в Украине
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23.03.2018 22:05
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Важно в равной степени говорить как об успехах в Украине, так и о
проблемах, отметила депутат Европарламента Ребекка Хармс. Хармс
заявила о необходимости принятия в Украине закона об
антикоррупционном суде Фото: EPA По ее словам, важно в равной
степени говорить как об успехах на примере Национального
антикоррупционного бюро или "Нафтогазу України", который недавно
выиграл Стокгольмский арбитраж в споре с "Газпромом", так и о
проблемах."Наши избиратели ожидают от нас, что мы не будем
закрывать глаза, когда успехи отсутствуют", – сказала
политик.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес
в парламент законопроект №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в
Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в
котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не
соответствует требованиям Международного валютного фонда для
получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В
настоящий момент дела, которые расследует Национальное
антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд,
поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ
Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро.
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