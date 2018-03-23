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Савченко будет подавать апелляцию на арест
23.03.2018 22:06
Савченко будет подавать апелляцию на арест
По словам адвоката, "с Надеждой расправились за ту позицию, которую она заняла"
Народный депутат Надежда Савченко будет подавать апелляцию на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Савченко будет подавать апелляцию на арест Фото:antikor.com

Об этом заявил ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает "Укринформ".

"Конечно, она напишет короткую апелляцию", - сказал Чевгуз.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно ... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями", - сказал адвокат Савченко. 

По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, которую она заняла".

Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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