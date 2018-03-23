По словам адвоката, "с Надеждой расправились за ту позицию, которую она заняла"

Об этом заявил ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает "Укринформ" .

"Конечно, она напишет короткую апелляцию", - сказал Чевгуз.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно ... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями" , - сказал адвокат Савченко.

По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, которую она заняла" .

Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.