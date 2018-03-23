Подача воды из Петровской насосной станции на временно неподконтрольную Украине территорию Луганской области приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает

"Приостановлено подачу воды из Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что восемь городов Донецкой области, а именно: Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь - остались без воды из-за обесточивания насосной станции.

Как ранее сообщал , непогода оставила без электроснабжения 174 населенных пункта в 10 областях Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира