Инженеры из Великобритании изобрели пневматический гарпун, с помощью которого ученые хотят очистить орбиту Земли от большого количества технического мусора.

Космический мусор — реальная и очень серьезная проблема нашего времени. С Земли она выглядит незначительной, но если человечество не предпримет никаких мер против более чем 200 000 объектов, вращающихся на орбите его родной планеты, то вскоре даже комические путешествия станут просто невозможными. К счастью, ученые тоже не сидят без дела, информирует svodka.net.

В Великобритании команда Airbus разрабатывает волшебный в своей простоте метод для удаления крупных объектов с орбиты: космический гарпун. С помощью специального троса он будет крепиться к космическому аппарату, который играет роль своеобразного тягача и отбуксирует мусор обратно на Землю.

Чтобы протестировать свое изобретение перед тем, как запустить его в космос, исследователи использовали камеру со сжатым воздухом и листы металла, выполненные из композитных алюминиевых панелей толщиной 3 см.

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Делится успехами инженер-проектировщик Аластер Вейман. Он рассказал, что как только наконечник оказывается внутри, пневматика выталкивает из стержня зазубрины, которые намертво закрепляют его в мусоре. Кораблю-спутнику остается лишь потянуть за тросик и вывезти опасный мусор с орбиты.

Уэйман также отметил, что более сложные системы — например роботизированные манипуляторы, которые разрабатывает NASA — могут оказаться не такими эффективными, поскольку требуют множество сложных манипуляций.

«Все, что нужно для того, чтобы удивить цель гарпуном — это подлететь к ней на достаточное расстояние. Вам не нужно рассчитывать ни специальный угол захвата, ни управлять манипулятором мануально: весь процесс займет считанные секунды».

Скоро гарпун Airbus отправится в космос для своего первого испытания на практике. Его миниатюрная версия поможет проекту RemoveDebris, который тоже сосредоточен на проблеме космического мусора. В качестве теста сами ученые выпустят небольшое скопление мусора в космос, а потом попытаются поймать его гарпуном и специальной сеткой.

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