|Трамп подписал бюджет, который предполагает выделение Украине $620,7 млн
|23.03.2018 22:13
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1480638025381405&id=100003056659575
В сообщении посольства Украины говорится, что $200 млн выделено для предоставления военно-технической помощи Украине, смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,700 млн.
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1705695586140333
"Ценим и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине. Но не менее важно, что это четкий сигнал от стра
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