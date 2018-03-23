|Украина осуждает терористическую атаку во Франции – Беца
|23.03.2018 22:21
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We strongly condemn the terrorist attack in Trèbes. Sincere condolences to the families and loved ones. We stand with France.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 марта 2018 г.
Около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву) 23 марта неизвестный мужчина вошел в супермаркет в коммуне Треб и заявил, что является боевиком ИГИЛ. Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сначала он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили. ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в результате нападения с захватом заложников во французском Требе три человека погибли, еще 16 были ранены.
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