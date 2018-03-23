Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии Приостановлено подачу воды с Петровской насосной станции Подача воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области приостановлена ​​из-за аварии на магистральном водопроводе. Фото: gettyimages.com Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter. "Приостановлено подачу воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории" , - говорится в сообщении. Напомним, что в начале месяца н а Донбассе из-за обесточивания насосной станции без воды остались Мариуполь, Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Новолуганское. Исследователи обнаружили частицы пластика почти во всей бутылочной воде

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