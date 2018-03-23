Российский рабочий: «Такая печаль иногда берет, такая беспросветность и нищета кругом. Одно только радует — по телевизору рассказали недавно, как мы ловко «Калибрами» из Каспийского моря по Сирии грохнули!».

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«Встретился сегодня на канале НТВ с одним знакомым политтехнологом. В кулуарах разговорились. Привожу его рассказ с моими вопросами», — пишет в livejournal журналист Александр Никонов.

– Чем вы сейчас занимаетесь, политики то в России больше нет? На что живете?

– Да мы уже несколько лет по заказам корпораций и местных властей занимаемся изучением общественного мнения в провинции.

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– А зачем хозяевам и местным властям изучать настроения рабочих и населения?

– Опасаются, не собирается ли народ их на вилы поднимать…

– Всю Россию объездил и сказать могу только одно – везде крах и катастрофа. Вне зависимости от отрасли, везде какой-то ужас. В системе РЖД, в металлургии, на шахтах, в деревообработке, я уж не говорю о бюджетной сфере.

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Оборудование изношенное, его гоняют до предела, чтобы выжать последнее. При этом рабочие получают какие-то копейки и больше только боятся, что оборудование вообще встанет. Поэтому восстанавливают сами своими силами.

На одной ТЭЦ, когда узнали, что я собираюсь по ней пройти, велели без сопровождающего не гулять – опасно: кое-где можно провалиться, а где-то часто бывают прорывы пара под давлением и лучше там вообще не ходить: обварит насмерть. Потому что тот трубопровод с паром уже давно состоит целиком из заплат, родного металла практически не осталось. Я поинтересовался, где они берут металл на заплаты.

Ответили, что свалке. И это не анекдот! Я про такое слышу уже не в первый раз, металл не поставляется, потому что он дорог, работяги и инженеры в буквальном смысле бродят по свалкам и ищут что-то подходящее. На одном предприятии отремонтировали вставшее сименсовское оборудование с помощью запчастей от «Волги» главного инженера.

– Ну и какие реально зарплаты в России?

– В Воркуте шахтёры, которые на километровой глубине работают, получают по 30-40 тысяч. И считают, что это высокая зарплата! Но чтобы эти деньги получить, им приходится плевать на технику безопасности и загрублять датчики метана.

Жизнью рискуют и понимают это. У нас там как раз было необычное исследование по причинам травматизма и аварийности.

После того, как мы свои выводы по этому поводу написали и предоставили хозяевам шахты, ничего не изменилось. А через год на этой шахте был взрыв, около ста человек погибло…

Металлурги получают тысяч по 30. Вообще же по стране на мелких заводах люди получают по 10-15 тысяч. Мужики. А женщины в бюджетной сфере по 5 тысяч.

Я сначала не поверил, говорю: нельзя так мало платить, это ниже прожиточного минимума. Но мне подтвердили, что не только такие суммы выписывают, но их еще и задерживают постоянно!

– Как же они живут?

– Там, где в городах нет работы, мужики уезжают на заработки в Москву или на стройки – путинские стадионы строят –раньше олимпийские, теперь к мундиалю. Еще на севера вербуются и на далекий восток. Поэтому в малых городах живут, считай, одни женщины. А если в городе есть предприятие, мужики, на нём работающие, получают, как я сказал, тысяч по 15. И боятся эту работу потерять. Причем, настроения повально царят такие: скоро всё это *бнется!

У нас в компании девчонки-социологи работают. Они довольно циничные, да и в командировках можно хорошие деньги поднять. Так они просят больше их в Россию не посылать: после этого очень долго депрессия не отпускает.

Но!.. Помню разговор с одним рабочим, это было год или полтора назад. Он долго жаловался на жизнь, на несправедливость, на то что медпункт на заводе закрыли, на то, что обсчитывают постоянно. А в заключении сказал: «Такая печаль иногда берет, такая беспросветность и нищета кругом. Одно только радует…» Ну, думаю, сейчас скажет: скоро пойдет на вилы начальников насаживать!

Ан нет. Рабочий просветлел лицом и продолжил: «Одно радует. По телевизору рассказали недавно, как мы ловко «Калибрами» из Каспийского моря по Сирии грохнули!».

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