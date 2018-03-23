Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что наибольшая смелость – "сказать президентам правду". И назвал самыми смелыми Рината Ахметова и Игоря Коломойского.→ ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА Савченко может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем – представитель боевиков в Минске ПОЛИТИКА Савченко обратилась к Путину: Дайте волю и жизнь людям ПОЛИТИКА Савченко отказалась сдать образцы ДНК Сергей Стерненко, ПОЛИТИКА Стерненко: Если Надя хотела уничтожить Украину примитивно, то представители БПП делают это менее очевидным способом Историк Фельштинский: Глушков не раз заявлял, что Березовского убили. Но серьезного расследования не проводили. Теперь мертвым нашли самого Глушкова G Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ "Бросить шесть гранат в парламенте успею однозначно". Самое главное из видео по делу Савченко, показанного в Верховной Раде G Денис КОНДАК Мама пропавшего без вести солдата: Родителям просто листали фото погибших ребят. Их даже не мыли. Голые, в крови, с жуткими ранениями. Сколько инфарктов и сошедших с ума после этого G Елена ПОСКАННАЯ Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В 2017 году за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 886 человек. Инфографика В 2016 году 70 украинских чиновников задекларировали 283 офшора. Инфографика Расходы госбюджета Украины на 2018 год выросли почти на 18%. Инфографика Доходы украинского госбюджета выросли на 19% по сравнению с 2017 годом. Инфографика Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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