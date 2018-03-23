Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры

Судья вынес решение о временном содержании под стражей без права внесения залога. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что существует риск побега и повторения преступления, сообщает La Vanguardia.

Под решение суда попали кандидат на должность главы правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министр по территории Хосеп Руль, экс-министр иностранных дел Рауль Ромева, экс-министр социальной политики Долорс Баса и прежний спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

Турула, Руль и Ромева попадут в тюрьму Ештремера, где уже находятся другие каталонские политики Ориоль Хункерас и Жоаким Форн, а Форкадель и Басса отправятся в другую тюрьму в 35 км от Мадрида.

Отметим, что генеральный секретарь "Республиканской левой Каталонии" (ERC) Марта Ровира, против которой главный суд Испании также выдвинул обвинения в мятеже, оставила Испанию.

Ровира стала уже седьмой сторонницей независимости Каталонии из тех, которые бежали за границу.

Напомним, 2 ноября 2017 года судья Национальной судебной палаты Испании приказал заточить восемь членов отстраненного Женералитата Каталонии без права залога.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.