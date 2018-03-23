Президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 миллионов долларов. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в США.

“Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 миллионов долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету”, — указано в сообщении.

По закону Украина получит в том числе и 200 млн долларов военной помощи.

“Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн. долл., что на 10 млн. долл. превышает соответствующие расходы в прошлом году”, — добавили в посольстве.

Также в положениях документа указано выделение 250 млн долларов на противодействие российской пропаганде.

Как сообщает Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Этим документом предусматривается помощь Украине на сумму 620,7 миллионов долларов.

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