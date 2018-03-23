Перед началом баталии Украина - Саудовская Аравия, которая пройдет на Муниципальном стадионе Марбельи в Испании, определился стартовый состав "желто-синих", информирует со ссылкой на ФФУ.

Со стартовых минут на газон Муниципального стадиона в Марбелье в форме сборной Украины выйдут Андрей Лунин, Александр Караваев, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Артем Кравец.

В запасе остались: Андрей Пятов, Денис Бойко, Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Иван Ордец, Руслан Ротань, Иван Петряк, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Виктор Коваленко, Артем Беседин.

Отметим, что стартовый свисток испанский рефери Мальенко даст в 21:00.

Справка: до сегодняшнего противостояния с Саудовской Аравией в марте сборная Украины провела двенадцать товарищеских матчей. Получила шесть побед, один поединок свела вничью и в пяти встречах потерпела поражение. Разница забитых и пропущенных мячей - 10:10.

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