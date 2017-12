Жители Южной Калифорнии приняли запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon компании SpaceX за НЛО. Об этом пользователи писали в соцсетях сразу после запуска, сообщает “Медуза”, передает . “Я думаю, что я только что видел НЛО! Если вы в Комптон, вы просто должны видеть, что в небе. Нам нужны ответы! Никогда не видел ничего подобного!”- написал локальный житель. Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников. Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво, люди снимали его на видео. Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба объяснила “загадочные огни в небе” запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в twitter один из роликов с комментарием “Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи”. Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте. How cool. My friend Nick captured the #SpaceX # Falcon9 rocket flying into space tonight !!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P — Kacey Montoya (@kaceymontoya) 23 декабря 2017 г. Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx — Hunter Hill (@ h2balla) 23 декабря 2017 г. Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2017 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



