Украина заняла тридцатое место в рейтинге «50 наиболее мощных вооруженных сил мира».

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Вооруженные силы Украины попали в рейтинг журнала News Week как одни из лучших в мире. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Луцке, информирует svodka.net.

«Сегодня обнародован, мне только что сообщили, условный рейтинг журнала News Week, где украинские ВС зачислены в лучшие вооруженные силы мира. Подчеркиваю, когда я был избран президентом, у нас армии не было вообще», — сказал он.

Украина заняла тридцатое место в рейтинге «50 наиболее мощных вооруженных сил мира».

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Эксперты оценили оборонный бюджет Украины в 4,88 млрд долларов. Общая численность военнослужащих — 1182 млн человек, самолетов — 238, танков — 2449, бронированных боевых машин — 8217, морских судов — 25.

При этом авианосцев и подводных лодок нет. Индекс мощности — 0,5664.

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