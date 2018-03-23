Кернес снова возглавил рейтинг мэров по уровню доверия

Второй год подряд Харьковский городской голова Геннадий Кернес возглавляет рейтинг мэров областных центров Украины по уровню доверия местных жителей.

Таковы результаты , проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Согласно опросу, уровень удовлетворенности работой городского головы в Харькове составил 75% (второе-третье места делят Ивано-Франковск и Мариуполь с показателем 72%). Деятельность Харьковского городского совета положительно оценили 63% опрошенных харьковчан (на первом месте - Мариуполь с 65%, у Ивано-Франковска - также 63%). Таким образом, из всех жителей областных центров работу мэра больше только оценили харьковчане.

Кроме того, Харьков занял второе место в рейтинге областных центров Украины по уровню качества предоставляемых услуг. Индекс удовлетворенности харьковчан качеством 22 сфер и услуг составил 3,3 балла. Лидирует в рейтинге город Винница с результатом 3,6 балла. Также к Харькову подтянулся Луцк, получивший 3,3 балла. Отметим, что в прошлом году все три города тоже вошли в топ-3 по качеству предоставляемых услуг.

Справка. Четвертый всеукраинский муниципальный опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института в феврале 2018 года в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Опрошено более 19 тыс. респондентов. Статистическая ошибка для каждого города не превышает 3,5%.