"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 23 марта. Главные события 23 марта Фото: EPA Шевченковский райсуд Киева арестовал внефракционного нардепа Надежду Савченко до 20 мая без права залога. В суде она объявила голодовку.Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Сенатом и Палатой представителей бюджет, которым предусмотрена помощь Украине в размере $620,7 млн. $200 млн выделено для предоставления военно-технической помощи Украине, смета помощи по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме $420,7 млн. Террорист захватил заложников в супермаркете французской коммуні Треб. В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. ИГИЛ взял на себя ответственность за захват заложников. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в результате нападения с захватом заложников во французском Требе три человека погибли, еще 16 были ранены.Министерство внутренних дел Украины и министерство Европы и иностранных дел Франции в пятницу подписали соглашение о поставке в Украину 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. Французские вертолеты будут помогать нести службу Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей: Н145, Н125 и Н225. До конца 2018 года Украина ожидает поставку первых четырех вертолетов.Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.Международные аэропорты Борисполь и Львов договорились с ирландским лоукостером Ryanair о начале полетов, первые ожидаются в октябре 2018 года. Средняя цена билета будет ниже €40, отметил президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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