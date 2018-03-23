Надежда Савченко по решению Шевченковского райсуда , 2 месяца будет находиться в СИЗО.

В течение этого времени партию Надежды будет возглавлять ее сестра Вера Савченко. Об этом младшая сестра нардепа сообщила у здания Шевченковского суда после вынесения решения,передает со ссылкой на .

"Пока Надежда находиться в СИЗО, я буду возглавлять ее партию", - сказала сестра Надежды.

Вера считает, что прокуратура будет делать все, чтобы ее сестра Надежда пробыла в СИЗО как можно дольше.

"Сейчас они посадят ее на два месяца, далее - будет еще на два, затем - на восемь. Я это все уже проходила в России", - подчеркнула Вера Савченко.

Также она сообщила, что состояние здоровья их матери резко ухудшилось после задержания Надежды.

"Она чувствует себя еще хуже, чем вчера. Тем более завтра у нее день рождения - 80 лет. Это человек уже преклонного возраста, следовательно, конечно, ей трудно это переживать, в плане здоровья", - рассказала Вера.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что партия ВО ", которую возглавляет Юлия , отреклась от нее. Об этом она сказала в Шевченковском райсуде .

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