НБУ в 2017 году отправил на утилизацию 749,2 млн банкнот. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке НБУ уничтожает
поврежденные купюры Фото: pixabay.com “В течение 2017 года
Национальным банком Украины были изъяты из обращения
изношенные и значительно изношенные банкноты общим
количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5
млн грн”, – сказано в сообщении.Изъятые Национальным
банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты
подлежат утилизации.Нацбанк 14 марта презентовал новые монеты
номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн, которые со временем
заменят банкноты соответствующих номиналов.
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