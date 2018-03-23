НБУ в 2017 году отправил на утилизацию 749,2 млн банкнот. Этот материал можно прочитать и на украинском языке НБУ уничтожает поврежденные купюры Фото: pixabay.com “В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5 млн грн”, – сказано в сообщении.Изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.Нацбанк 14 марта презентовал новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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