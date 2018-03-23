Польша поддерживает сохранение санкций против России за ее действия в Британии (отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля), а также в Украине, и не против «более четких сигналов» в сторону России. Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире телеканала TVP.INFO.

«Думаю, что сотрудничество с Россией должно каким-то образом учитывать ее поведение, России нельзя позволять нарушать международное право, применяя химическое оружие, а раньше совершая агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Это является нарушением международного права. Мы поддерживаем сохранение действующих санкций и даже более четкие сигналы России, что она действует вопреки международному праву»,- заявил Чапутович, информирует svodka.net.

По его словам, в вопросе реализации проекта газопровода Nord Stream 2 благодаря действиям США и особенно после атаки Путина в Великобритании «чаша весов склоняется в сторону Польши».

«Сейчас больше осознание негативной роли России, которая дестабилизирует политическую систему (в мире)… Это ставит под вопрос возможность открытого сотрудничества с Россией, а следовательно и обоснованность Nord Stream 2»,- констатировал глава польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Польша входит в группу стран, которые активно поддерживают Великобританию, и выступают за решительные декларации и действия в отношении России.

Читайте: Россия продолжает освобождать Крым… от крымчан, - Крымский бандеровец

Чапутович отметил, что в нынешней ситуации он не представляет себе переговоров на высшем уровне между президентами Польши и России.

«Я не представляю себе такой встречи в этой ситуации: для этого нет материи, ведь встреча должна подчеркивать хорошие отношения (между странами)»,- отметил глава МИД РП.

Он обратил внимание, что недавно президент РП Анджей Дуда проинформировал о своем отказе от поездки на Чемпионат мира по футболу на России.

Читайте: Два пути: Ганапольский рассказал, как Россия могла заполучить Крым без санкций

Сводка.нет - Новости Украины и Мира