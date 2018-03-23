Большую партию "солнечного" камня задержали сегодня после обеда пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе, передает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы. "Общая обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом "Мерседес" житель Львовской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что "в настоящее время в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого примерно 6-7 килограммов". "Сейчас продолжается осмотр транспортного средства. Устанавливается общий вес и стоимость обнаруженного янтаря", - добавили пограничники. Напомним, сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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