Посла Молдовы в РФ Андрея Негуцу отозвали для консультаций в декабре 2017 года. Негуца вернулся в Москву Фото: Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă / Facebook По словам дипломатов, Негуца вернулся с поручением руководства Молдовы "активизировать работу по укреплению двусторонних отношений".29 мая пятерых дипломатов посольства РФ в Молдове объявили персонами нон грата и предписали покинуть страну в течение 72 часов. Причина высылки не указывалась. Президент Молдовы Игорь Додон осудил такие действия.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с высылкой российских дипломатов является "парадоксальной, но показательной" и демонстрирует "развитие ситуации в Молдове". Россия на высылку своих дипломатов ответила зеркально.Агентство Reuters со ссылкой на источники в молдавской разведке сообщало, что пять российских дипломатов, высланных из Молдовы в мае, вербовали людей для участия в конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.В декабре 2017 года Басманный суд Москвы разрешил заочно арестовать лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, сообщал "Интерфакс". После этого Негуцу отозвали из России для консультаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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