В Италии правящую коалицию сформируют, скорее только, популистское «Движение пяти звезд» и крайне правая «Лига Севера«. Обе партии призывали покончить с европейскими санкциями против России, обе хотят сместить фокус НАТО с укрепления позиций в Восточной Европе и называют Россию ценным партнером в борьбе с терроризмом.

В результате лидеры Евросоюза практически гарантированно не смогут достичь единогласия, необходимого, чтобы дать ответ на попытку отравления Сергея Скрипаля, отмечает автор статьи Майкл Бирнбаум. По его словам, могут усугубиться и разногласия в НАТО, информирует svodka.net.

«Экономические санкции против России — это безумие, направленное против соседнего дружественного рынка, — сказал на этой неделе руководитель «Лиги» Маттео Сальвини. — Я хочу трудиться ради мира, а не войны. Я не хочу собирать маленькие танки, как в игре «Риск» («Риск» — стратегическая настольная игра. — Прим. ред.)».

Италия давно известна как одна из самых пророссийских стран в Европе, но итальянские лидеры ценили отношения с Брюсселем и Вашингтоном выше, чем с Москвой. Сальвини и руководитель «Пяти звезд» Луиджи ди Майо могут поступить иначе, говорят аналитики.

«Это идеология. Это основополагающая убежденность в том, что после холодной войны с Россией дурно обошлись. Они считают, что если США получили сферу влияния, то почему России нельзя?» — сказала директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

Читайте: Англия возглавит «крестовый поход» НАТО против Путина. Что мы вскоре увидим?

Представитель «Движения пяти звезд» по внешней политике Манлио ди Стефано рассказал о выступлении перед членами «Единой России». «Я сказал им: мы не пророссийские и не проамериканские [политики]. Мы проитальянские», — сообщил он.

«Нейтральная позиция между Востоком и Западом стала бы резким поворотом для Италии, которая была одной из основательниц НАТО, — отмечается в статье. — По словам Ди Стефано, партия намерена сохранить членство в альянсе».

Алессандро ди Баттиста, которого выдвинули как возможного министра иностранных дел в правительстве «Движения пяти звезд», сказал перед выборами: «НАТО родилось с благородной миссией совместной защиты стран-участниц. Но НАТО стало играть во многом более наступательную роль. Нас это не устраивает».

Читайте: Италия "кинула" США ради России и благодаря Трампу, — The New York Times

По его словам, Европа и США погорячились с реакцией на российское вмешательство на Украине и должны оценить свою роль в дестабилизации страны. «Когда возникают конфликты, я думаю, невиновных нет», — сказал он.

«Лига» была одной из первых партий в Европе, признавших аннексию Крыма. «Европе следует согласиться с тем, что, нравится ей это или нет, Россия — ее естественный партнер. Если появляются проблемы, их нужно решать, но нам нужно остерегаться последствий», — заявил один из ведущих представителей «Лиги» Лоренцо Фонтана.

По словам стратега «Лиги» по внешней политике Джанкарло Джорджетти, Европе следует отменить санкции, потому что они не работают. «Исторически у России были особые отношения с Италией, даже в разгар холодной войны», — сказал он на пресс-конференции перед выборами.

«Я не понимаю тех, кто упорствует с санкциями. Они в самом деле предполагают, что Путин прямо-таки отдаст Крым из-за санкций? Мы себя обманываем, что ли?» — заявил Джорджетти.

И все же некоторые аналитики говорят, что новый итальянский руководитель вряд ли пожелает затрачивать значительный политический капитал в интересах Путина. «Кто бы ни стал премьер-министром, ему нужно будет обеспечивать результаты по внутренней повестке, которая будет зависеть от доброй воли Европы в том, что касается гибкости бюджетных правил и других мер», — отмечает The Washington Post.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира