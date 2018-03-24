Выделение Украине $620,7 млн – реальная практическая помощь США для укрепления оборонного потенциала Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко. Вчера 23.47 | комментариев: Порошенко: Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения Фото: president.gov.ua "Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии", – написал Порошенко на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1235011383299918 По его словам, это реальная практическая помощь США для укрепления оборонного потенциала Украины."Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – подчеркнул украинский президент. Палата представителей Конгресса США 22 марта одобрила проект бюджета на 2018-й финансовый год в размере $1,3 трлн. Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.Сегодня Трамп грозил наложить вето на проект бюджета, мотивируя свою позицию отсутствием финансирования для программы отложенных действий в отношении мигрантов и недостаточностью средств, выделенных на строительство стены на границе с Мексикой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша украины порошенко это для Теги: деньги