|Порошенко приветствовал принятие бюджета США, который предполагает выделение Украине $620,7 млн
|24.03.2018 00:04
|
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1235011383299918
По его словам, это реальная практическая помощь США для укрепления оборонного потенциала Украины."Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – подчеркнул украинский президент. Палата представителей Конгресса США 22 марта одобрила проект бюджета на 2018-й финансовый год в размере $1,3 трлн. Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.Сегодня Трамп грозил наложить вето на проект бюджета, мотивируя свою позицию отсутствием финансирования для программы отложенных действий в отношении мигрантов и недостаточностью средств, выделенных на строительство стены на границе с Мексикой.
Поделитесь статьей с друзьями