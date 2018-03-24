|Неизвестные жестоко избили бойца АТО в ночном клубе
|24.03.2018 00:06
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Бойца 11-го МПБ жестоко избили сегодня ночью в одном из клубов Белой Церкви, его состояние стабильное. Об этом сообщил волонтер Юрий Москаленко на своей странице в Facebook, передает
"Сегодня ночью, примерно в 01.10-01.15, в клубе "Калипсо" (г. Белая Церковь) без каких-либо причин был зверски избит герой войны, воин 11-го МПБ (59 ОМПБр), который был приглашен родственниками в день рождения", - написал он.
По факту этого инцидента в городской отдел полиции было подано заявление. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.
В комментариях к своему сообщению он также проинформировал, что состояние избитого бойца стабильное.
Напомним, в Запорожье между правоохранителями и бойцами АТО возник конфликт во время сессии областного совета.
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