Руководство мадридского "Реала" направило нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару предложение о трансфере, сообщает со ссылкой на UOL Esporte.

Сторона Неймара и сам футболист начали ознакомление с условиями предоставленными "королевским клубом".

Отметим, что, по информации источника, участие в процессе переговоров также принимает агент звездного бразильца Пини Захава.

В текущем сезоне 26-летний бомбардир провел 30 матчей за "ПСЖ" и забил 29 мячей при 19 голевых передачах. Однако французский клуб не сумел преодолеть барьер 1/8 финала, уступив именно "Реалу".

Напомним, что прошлым летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные в истории футбола 222 млн евро.

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