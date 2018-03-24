Россия превратила Донбасс в испытательный полигон для своего новейшего вооружения и отработанных тактик ведения боя.

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Москва испытывает в Донбассе свое новейшее оружие и тактику, применяя технику для создания радиоэлектронных помех для связи. Боевики активно используют против ВСУ средства радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают Патриоты Украины со ссылкой на Дмитрия Снегирева. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

По информации аналитического отдела ГИ «Правое Дело», на территории оккупированных районов Луганской области идут испытания новейшей разработки российского ВПК РЭБ «Инфауна». Комплекс радиоразведки (РЭБ) и радиоэлектронного подавления «Инфауна» создан для защиты любых видов военной техники и личного состава от минно-взрывных устройств с радиовзрывателем, выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.

Отличительной особенностью комплекса является применение новейших решений в части широкодиапазонной, высокоскоростной радиоразведки и средств, обеспечивающих повышенный радиус защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

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Недавно в эфире телеканала «112 Украина» была обнародована информация аналитического отдела ГИ «Правое Дело», о тестировании комплекса в условиях реальных боевых действий на Востоке Украины.

Стоит отметить, что 8 июня 2015 заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко в ходе заседания межпарламентского совета «Украина-НАТО» подтвердил информацию ГИ «Правое Дело» о присутствии на Донбассе российских комплексов радиоэлектронной борьбы «Ртуть», которую аналитический отдел организации обнародовал еще 14 декабря 2014 года.

9 июля 2015 в эфире телеканала «112 Украина» была обнародована информация аналитического отдела ГИ «Правое Дело» по применению боевиками в тестовом режиме автоматизированной станции помех Р-330Ж «Житель».

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Станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для решения следующих задач: выявление, пеленгование мобильных станций систем подвижной спутниковой связи Инмарсат и Иридиум, выявление, пеленгование и радиоподавление базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM 1900; радиоподавление навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS).

20 октября 2016 года европейские дипломаты обратились к делегации РФ с требованием объяснить присутствие Р-330Ж «Житель», которая блокирует связь на подконтрольных сепаратистам территориях восточной Украины согласно наблюдениям СММ.

Фактически, Россия превратила Донбасс в испытательный полигон для своего новейшего вооружения и отработанных тактик ведения боя.

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