Американские журналисты изучили документы RWC Group и Kalashnikov USA и заметили, что компании, вероятно, нарушают режим санкций и продолжают сотрудничать с российской компанией - об этом свидетельствуют документы компании за 2015 год. Об этом сообщает наш сайт со ссылкой на Bloomberg .

В США есть компания RWC Group, чье название расшифровывается как Russian Weapons Co. До 2014 года она была эксклюзивным поставщиком продукции “Калашникова” в США — за тот календарный год она планировала продать в Америке 200 тысяч автоматов. В 2014 году США ввели санкции в отношении России — в частности, местным компаниям запретили сотрудничать с “Калашниковым”. Бизнес RWC Group изменился — она стала производить собственные автоматы, похожие на АК-47, с помощью своей дочерней фирмы — Kalashnikov USA.

В Bloomberg обратили внимание на то, что в 2015 году компания Kalashnikov USA подала заявление о налоговых льготах. В нем упоминается поставка деталей из России, что запрещено санкциями. Кроме того, в декабре 2016 года в судебных документах компания упоминала, что по-прежнему владеет лицензией на производство автоматов Калашникова.

Кроме того, в Bloomberg нашли связи между менеджеров Kalashnikov USA с акционерами концерна “Калашников”. С 2015 года компания базируется во Флориде. По данным Bloomberg, руководитель и главный акционер “Калашникова” Алексей Криворучко через компании-прослойки купил в этом штате яхту, жилье стоимостью 1,3 миллиона долларов, а также спортивный “Мерседес” за 200 тысяч долларов. В 2014 году менеджером компаний, которые владеют жильем и яхтой стал человек по имени Майкл Тиратурян, которого Bloomberg называет другом Криворучко; имя самого бизнесмена из документов пропало.

Сейчас Майкл Тиратурян — вице-президент Kalashnikov USA, менеджер RWC Group и Soloman Asset Management, которой принадлежит 65% RWC Group. В интервью Bloomberg он подтвердил дружбу с Криворучко, но сказал, что они никогда не занимались вместе бизнесом.

Еще одного менеджера RWC Group зовут Питер Висковатых. По данным Bloomberg, он связан с бывшими акционерами концерна “Калашников” Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

В Kalashnikov USA говорят, что не нарушают режим санкций, поскольку производят оружие собственного дизайна и без использования российских деталей. В российском “Калашникове” заявили, что концерн “не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями”. “С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства Bloomberg”, — сказано в заявлении.

Как сообщал президент США Дональд Трамп “пришел в бешенство” из-за утечки информации о том, что его помощники не советовали ему поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира