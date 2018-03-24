Предприниматель Илон Маск удалил с Facebook официальные страницы двух своих компаний Tesla и SpaceX на фоне новости об утечке информации из соцсети, передает со ссылкой на CNN.

Глава SpaceX и Tesla удалил обе страницы после того, как к нему обратился подписчик в соцсети Twitter.

Маск отреагировал на сообщение с призывом удалить страницы в Facebook.

"Что такое, Facebook?", - спросил Маск, после чего его подписчики предложили удалить ему страницы Tesla и SpaceX в социальной сети. И в течение часа он сделал это.

На страницах было больше 2,5 млн подписок, прежде чем они были деактивированы.

Изобретатель отметил, что он и в дальнейшем будет использовать Instagram, принадлежащий компании Facebook.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете в Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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