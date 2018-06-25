Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года, передает со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Сенцова Дмитрия Динзе.

Фотокопию документа адвокат обнародовал на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 24 июня.

“Осужденный Сенцов А. Г. — гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997”, — говорится в справке.

Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ. Российский суд игнорировал заявления режиссера, что он является гражданином только одного государства — Украины. Российские власти не пускала украинского консула в Сенцова, мотивируя отказ тем, что политзаключенный якобы гражданин РФ.

Российская уполномоченная по правам человека во время встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой назвала Сенцова, а также других политзаключенных-крымчан “лицами с неурегулированным правовым статусом”.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.

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