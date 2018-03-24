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Сборная Украины по футболу сыграла в ничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
24.03.2018 00:52
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Сборная Украины по футболу сыграла в ничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Фоторепортаж

Фото: National Football Team Of Ukraine / Facebook Фото: ffu.ua Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Об этом сообщила пресс-служба Федарации футбола Украины.Матч проходил в испанском городе Марбелья. Голы забили Артем Кравец (32 минута) и Саид Аль-Мувалад (38 минута). Отмечается, что это был дебютный матч для голкипера луганской "Зари" Андрея Лунина, который в возрасте 19 лет стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

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