23 марта в штабе АТО сообщили, что боевики на Донбассе в течение суток 22 марта придерживались режима прекращения огня, позже стало известно, что обстрелы все же имели место. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Обстрелы боевиками позиций украинских военных 22 марта все-таки были Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушении порядка предоставления докладов, в штабе АТО назначена служебная проверка", – отметили в пресс-центре. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1897358100274987 23 марта в штабе сообщили, что в течение суток 22 марта боевики придерживались режима прекращения огня, обстрелов украинская сторона не фиксировала.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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