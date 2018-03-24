Источники в Верховном суде Испании сообщили изданию El Pais, что суд выдал европейские ордера на арест организаторов референдума о независимости Каталонии, бежавших за границу, включая экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пучдемон находится в Бельгии Фото: EPA Судья Пабло Льярена в пятницу избирал меру пресечения для пяти каталонских политиков, принимавших участие в организации референдума о независимости Каталонии. Суд из-за опасений, что подозреваемые могут сбежать за границу, арестовал их без права выхода под залог. Среди попавших под стражу оказался кандидат на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль.Источники в суде сообщили изданию суд также выдал европейские ордера на арест организаторов референдума, бежавших за границу, включая Пучдемона. Официально эта информация не подтверждалась.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Санчеса.Позже Пучдемон отметил, что готов возглавить каталонское "правительство в изгнании".5 марта председатель каталонского парламента Рожер Торрент официально выдвинул Санчесакандидатом на пост президента женералитата Каталонии, но суд не отпустил его из-под стражи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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