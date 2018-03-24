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Топлес і оголена: Кендіс Свейнпол похизувалась новою колекцією бікіні (ФОТО)
24.03.2018 01:31
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Супермодель, "ангел" VS та дизайнерка Кендіс Свейнпол зараз вдруге вагітна, втім, продовжує тішити шанувальників рекламною кампанією нових бікіні, створених ще влітку 2017 року.

На фото, якими зірка напередодні поділилась в Інстаграмі, вона позує у різноманітних стильних купальниках, втім, на кількох фото, незважаючи на те, що це кампейн бікіні, Кендіс цілком оголена або ж позує топлес.

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