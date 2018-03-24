Члены отборочной комиссии Техасского университета активно продвигают кандидатуру бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона на пост ректора вуза, сообщает The Wall Street Journal. Тиллерсону поступило уже довольно предложений по работе Фото: ЕРА Некоторые члены отборочной комиссии вуза активно продвигают кандидатуру Тиллерсона на пост ректора, который к тому же закончил этот университет, однако сам он еще не определился, чем намерен заняться после отставки.По данным издания, экс-госсекретарю уже поступило довольно предложений по работе.13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном были разногласия по вопросам внешней политики.Завершив свою работу на посту государственного секретаря США, Тиллерсон планирует уехать в Техас. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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