Члены отборочной комиссии Техасского университета активно
продвигают кандидатуру бывшего государственного секретаря Рекса
Тиллерсона на пост ректора вуза, сообщает The Wall Street Journal.
Тиллерсону поступило уже довольно предложений по работе Фото: ЕРА
Некоторые члены отборочной комиссии вуза активно продвигают
кандидатуру Тиллерсона на пост ректора, который к тому же закончил
этот университет, однако сам он еще не определился, чем намерен
заняться после отставки.По данным издания, экс-госсекретарю уже
поступило довольно предложений по работе.13 марта президент США
Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста
госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего
должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в
Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря
будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Бывший глава
нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля
2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном
были разногласия по вопросам внешней политики.Завершив свою
работу на посту государственного секретаря США, Тиллерсон планирует
уехать в Техас.
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