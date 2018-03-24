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Столичные правоохранители задержали насильника
24.03.2018 02:04
Столичные правоохранители задержали насильника По теме:

В милиция задержала подозреваемого в изнасиловании женщины.

Злоумышленник изнасиловал прохожую на одной из улиц столицы, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел в Соломенском районе , на ул. Заветная - небольшая улочка в частном секторе. Мужчина напал на прохожую женщину и совершил надругательство. Его задержала на следующий день патрульная полиция. Следователи установили, что нападавшим является 44-летний мужчина, который приехал в из другой области.







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