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Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
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24.03.2018 02:04
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- Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче
с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче
с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
Фото: National Football Team Of Ukraine / Facebook Фото: ffu.ua
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: المنتخب السعودي /
Twitter Фото: المنتخب السعودي / Twitter Фото: المنتخب السعودي /
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Twitter Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола
Украины.Матч проходил в испанском городе Марбелье. Голы забили
Артем Кравец (32-я минута) и Саид аль-Мувалад (38-я минута).
Отмечается, что это был дебютный матч для голкипера луганской
"Зари" Андрея Лунина, который в возрасте 19 лет стал самым молодым
вратарем в истории сборной Украины.
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