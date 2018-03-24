провела неделю на заседаниях.

Со вторника по пятницу депутаты собирались в сессионном зале под куполом.

За четыре дня парламентарии приняли 12 законов и три постановления - в частности, признала нелегитимными выборы президента Владимира Путина на территории оккупированного Крыма.передает со ссылкой на .

Депутаты поддержали изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который обязывает их сдавать оружие при входе в здания под государственной охраной.

В то же время, депутаты провалили включения в повестку дня законопроектов для отсрочки представления электронных деклараций общественными активистами.

Также поддержала представление генпрокурора Юрия о лишении неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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