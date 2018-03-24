К украинцу Алексею Сизоновичу, осужденном в РФ по обвинению в терроризме, впервые допустили украинского консула. Об этом сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Он сказал, что сейчас у него все более-менее нормально. Но мучает головная боль. И возникает вопрос, откуда он взялся. Человек выглядит нормально, видно, что в новой тюремной одежде. Как рассказал мне Алексей Иванович, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током”, — сообщила консул Украины в Новосибирске Диана Иванова.

Она также добавила, что: “Консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима”.

Как сообщал СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ.

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