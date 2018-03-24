Правоохранители провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica после того, как получили ордер от Верховного британского суда. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Около 20 чиновников, одетых в черные куртки с „ICO Enforcement“ (управление британского комиссара по информации) на них, прибыли в центральные офисы фирмы в Лондоне”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, Лондон направил официальный требование основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой дать объяснения Конгрессу, как данные пользователей соцсети оказались в Cambridge Analytica.

Как сообщал Лондон требовал доступ к серверам фирмы, обвиняемого в сборе данных для Трампа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира