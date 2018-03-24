|Apple готовится представить дешевый iPad - СМИ
|24.03.2018 02:35
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Компания 27 марта готовится провести очередное мероприятие, на котором состоится презентация бюджетного iPad. Об этом пишет со ссылкой на .
Мероприятие будет посвящено "новым творческим идеям для учителей и учеников". Устройство, которое вероятно покажет компания, укомплектовано образовательным ПО. По слухам, его стоимость составит около 259 долларов.
Известно, что изначально сообщалось о бюджетном , который должен был быть представлен на будущем мероприятии. Однако, по информации издания, он все еще находится в разработке. Ожидается, что он заменит Air.
Ранее сообщалось, что компания создала свои первые дисплеи. Первая партия дисплеев MicroLED, которые превосходят нынешние OLED, очень небольшая. Дисплеи предназначены для будущих .
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