Компания 27 марта готовится провести очередное мероприятие, на котором состоится презентация бюджетного iPad. Об этом пишет со ссылкой на .

Мероприятие будет посвящено "новым творческим идеям для учителей и учеников". Устройство, которое вероятно покажет компания, укомплектовано образовательным ПО. По слухам, его стоимость составит около 259 долларов.

Известно, что изначально сообщалось о бюджетном , который должен был быть представлен на будущем мероприятии. Однако, по информации издания, он все еще находится в разработке. Ожидается, что он заменит Air.

Ранее сообщалось, что компания создала свои первые дисплеи. Первая партия дисплеев MicroLED, которые превосходят нынешние OLED, очень небольшая. Дисплеи предназначены для будущих .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира